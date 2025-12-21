Soirée cinéma A Chiara, Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée cinéma A Chiara

Début : 2026-03-13 20:30:00

Film italien de Jonas Carpignano (2021). Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, son père, part sans laisser de trace. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver.

L’entrée est conditionnée à l’adhésion à L’Amicale Laïque Cinéma Sport et Culture de Cloyes-les-Trois-Rivières qui permet d’assister à des animations et des projections tout au long de l’année (8 films par an).

Tarifs adhésion association

+ de 18 ans 30€

– de 18 ans 20€

– de 14 ans Gratuit .

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 amicalelaiquecineclub@laposte.net

Italian film by Jonas Carpignano (2021). Chiara, 16, lives in a small town in Calabria. Claudio, her father, leaves without a trace. She decides to investigate to find him.

