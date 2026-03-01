Soirée Cocooning Saint-Amand-Montrond

Soirée Cocooning Saint-Amand-Montrond vendredi 13 mars 2026.

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13 21:30:00

2026-03-13

Nocturne de l’espace Bien-Être et aquatique
Bouées et fauteuils gonflables, musique relaxante, buffet, activités surprises. réservation obligatoire 20  .

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70 

English :

Nocturne in the wellness and aquatic area

L’événement Soirée Cocooning Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE