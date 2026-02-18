Soirée comédie musicale et théâtrale Les sœurs Champagne avec la Compagnie Art Scénique Route de Chaluzy Saint-Éloi
Soirée comédie musicale et théâtrale Les sœurs Champagne avec la Compagnie Art Scénique Route de Chaluzy Saint-Éloi samedi 9 mai 2026.
Soirée comédie musicale et théâtrale Les sœurs Champagne avec la Compagnie Art Scénique
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 21:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez découvrir Les Sœurs Champagne, un duo pétillant incarnant deux jumelles au caractère bien trempé. À travers une fausse émission de télévision, elles revisitent avec humour et malice leur vie haute en couleur, bousculant un présentateur dépassé par les événements.
Entre confidences savoureuses et situations cocasses, le spectacle est rythmé par des intermèdes musicaux interprétés avec talent, apportant une touche d’émotion et de dynamisme.
Un moment convivial, original et plein d’humour, où théâtre et chanson se mêlent pour le plus grand plaisir du public. .
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr
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English : Soirée comédie musicale et théâtrale Les sœurs Champagne avec la Compagnie Art Scénique
L’événement Soirée comédie musicale et théâtrale Les sœurs Champagne avec la Compagnie Art Scénique Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers
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