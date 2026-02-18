Concert de country, blues, folk Route de Chaluzy Saint-Éloi
Concert de country, blues, folk Route de Chaluzy Saint-Éloi samedi 6 juin 2026.
Concert de country, blues, folk
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Philippe et William Rollin Duo père-fils virtuose mêlant country, bluegrass, jazz et chant. Avec leurs guitares et un banjo, ils explorent les traditions américaines et irlandaises, offrant une musique sensible, authentique et pleine d’énergie, qui touche autant le cœur que l’oreille. .
Route de Chaluzy Eglise de Chaluzy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 11 27 amis@chaluzy.fr
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English : Concert de country, blues, folk
L’événement Concert de country, blues, folk Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers
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