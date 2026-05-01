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Marche nordique Saint-Éloi

Marche nordique Saint-Éloi

Marche nordique Saint-Éloi mercredi 13 mai 2026.

Ville : 23000 Saint-Éloi

Département : Creuse

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Éloi

Marche nordique

Saint-Éloi Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :
2026-05-13

Marche nordique d’une durée de deux heures environ   .

Saint-Éloi 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Tourisme

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