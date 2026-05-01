Saint-Éloi

Marche nordique

Saint-Éloi Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Marche nordique d’une durée de deux heures environ .

Saint-Éloi 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Tourisme