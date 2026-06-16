Soirée Comedy Club au Chais Monnet Hôtel & Spa Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac
Soirée Comedy Club au Chais Monnet Hôtel & Spa Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac jeudi 9 juillet 2026.
Cognac
Soirée Comedy Club au Chais Monnet Hôtel & Spa
Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le Bar 1838 ouvre ses portes au stand-up pour une soirée Comedy Club exceptionnelle
.
Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 22 32 42 reservations@chaismonnethotel.com
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English :
Bar 1838 is opening its doors to stand-up comedy for an exceptional Comedy Club night
L’événement Soirée Comedy Club au Chais Monnet Hôtel & Spa Cognac a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac
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