Soirée Comedy Club au Chais Monnet Hôtel & Spa Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac jeudi 9 juillet 2026.

Cognac

Soirée Comedy Club au Chais Monnet Hôtel & Spa

Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le Bar 1838 ouvre ses portes au stand-up pour une soirée Comedy Club exceptionnelle

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Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 22 32 42 reservations@chaismonnethotel.com

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English :

Bar 1838 is opening its doors to stand-up comedy for an exceptional Comedy Club night

L’événement Soirée Comedy Club au Chais Monnet Hôtel & Spa Cognac a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac