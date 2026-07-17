Soirée Complicité « Coup de Pouce » – compagnies Big City et Gronde, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Soirée Complicité « Coup de Pouce » – compagnies Big City et Gronde Vendredi 22 janvier 2027, 19h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 6 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T19:00:00+01:00 – 2027-01-22T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-22T19:00:00+01:00 – 2027-01-22T21:00:00+01:00

La soirée complicité « Coup de Pouce » est un temps fort imaginé par le Théâtre du Cercle pour mettre en lumière le travail de deux compagnies émergentes. Ce temps vient ainsi offrir un espace de présentation publique des projets soutenus, contituant une opportunité privilégiée de rencontre avec les publics et les professionnel.les, favorisant la visibilité de ces créations encore en devenir et contribuant à leur diffusion future. À travers ce moment partagé, le Théâtre du Cercle affirme son engagement en faveur de l’émergence artistique et de l’accompagnement des nouvelles voix du spectacle vivant.

La soirée de restitution vient ainsi offrir un espace de présentation publique des projets soutenus, contituant une opportunité privilégiée de rencontre avec les publics et les professionnel.les, favorisant la visibilité de ces créations encore en devenir et contribuant à leur diffusion future. À travers ce moment partagé, le Théâtre du Cercle affirme son engagement en faveur de l’émergence artistique et de l’accompagnement des nouvelles voix du spectacle vivant.

Des libellules dans les poches – Cie Gronde

Derrière sa machine à écrire dans son bureau londonien, Evelyn Cheesman écrit ses mémoires. Petit à petit, les malles s’ouvrent et les livres, bien rangés sur l’étagère, dévoilent les paysages qu’ils renferment.

Plus Evelyn raconte, plus la nature s’invite au sein de son espace bien ordonné. Ses souvenirs s’animent. Les objets deviennent les lieux de ses nombreux voyages tandis que les marionnettes d’insectes, à l’image des espèces qu’elle a étudiées, envahissent le plateau. Elle relate tout, ou presque. Son enfance dans le Kent, son poste de conservatrice au zoo de Londres, son rêve de devenir vétérinaire qu’on lui refuse, et enfin, les aventures qu’elle traverse lors de ses expéditions dans les îles du Pacifique sud.

Les évaporés

Chaque année, en France, environ 2500 adultes disparaissent volontairement. C’est un droit. Il y a dix ans, Ellie a disparu. Depuis, son frère Nathan part sans cesse à sa recherche, sa sœur Jo compte inlassablement le nombre de paires de chaussures sur l’étagère à l’entrée et son frère jumeau, Maxime, tente d’occuper le rôle d’aîné. Cette fratrie, hantée par le poids de l’absence, a décidé de se réunir ce dimanche.

C’est Jo qui invite dans leur maison d’enfance. Parce qu’ils se sont fait une promesse : «Dans dix ans si nous n’avons toujours pas de nouvelles d’Ellie, nous serons en droit de déclarer son décès. Et c’est ce que nous ferons.» Mais ce dimanche, Nathan vient accompagné, une inconnue va s’asseoir à leur table, et faire une dernière fois trembler les frontières du visible.

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/aprem-coup-de-pouce »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Soirée de présentation des jeunes compagnies Big City et Gronde • Théâtre d’objets, marionnettes • Tout public à partir de 8 ans

Maël Rey / Rémi GRANVILLE