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Soirée concert à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan

Soirée concert à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan

Soirée concert à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan vendredi 5 juin 2026.

Lieu : L'Esprit des Vins

Adresse : 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign

Ville : 33850 Léognan

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Léognan

Soirée concert à l’Esprit des Vins

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Soirée concert à l’Esprit des Vins de Léognan.
Dégustation gratuite d’Estandon accompagnée d’un concert.
Pensez à réserver votre place.   .

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13  leognan@lespritdesvins.fr

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English : Soirée concert à l’Esprit des Vins

L’événement Soirée concert à l’Esprit des Vins Léognan a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme

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