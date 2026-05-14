Soirée concert à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan
Soirée concert à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan vendredi 5 juin 2026.
Léognan
Soirée concert à l’Esprit des Vins
L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Soirée concert à l’Esprit des Vins de Léognan.
Dégustation gratuite d’Estandon accompagnée d’un concert.
Pensez à réserver votre place. .
L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr
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English : Soirée concert à l’Esprit des Vins
L’événement Soirée concert à l’Esprit des Vins Léognan a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme
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