Soirée concert à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan

Léognan

Soirée concert à l’Esprit des Vins

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Soirée concert à l’Esprit des Vins de Léognan.

Dégustation gratuite d’Estandon accompagnée d’un concert.

Pensez à réserver votre place. .

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée concert à l’Esprit des Vins

L’événement Soirée concert à l’Esprit des Vins Léognan a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme