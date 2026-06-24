Informations pratiques

Liginiac

Soirée concert astronomie

Le Mont Liginiac Corrèze

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

L’association Kant’in vous invite à une soirée concert et astronomie, au programme

– 19h30 apéro Jazz avec Jean-Paul et son saxo

– 20h30 repas taboulé, méchoui frites et dessert. Sur réservation avant le 5 juillet 06 70 02 40 35

– 22h30 soirée astronomie (10€ sans le repas et le concert) avec le club d’astronomie de Haute-Corrèze .

Le Mont Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35 jeanjac19@gmail.com

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English : Soirée concert astronomie

L’événement Soirée concert astronomie Liginiac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze