Soirée Concert Caloé Plouescat
Soirée Concert Caloé Plouescat vendredi 5 mars 2027.
Plouescat
Soirée Concert Caloé
Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05
fin : 2027-03-05
Date(s) :
2027-03-05
Le trio de la chanteuse Caloé vous propose un concert jazz et Scat plein de surprises.
Caloé s’impose comme l’une des voix les plus singulières de la scène jazz française. Chanteuse, compositrice et improvisatrice inspirée, elle mêle avec finesse jazz et pop dans un univers poétique et lumineux. Portée par un timbre délicat, une grande maîtrise vocale et une présence scénique généreuse, elle invite le public à un voyage musical où virtuosité et émotion se rencontrent.
Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .
Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18
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English :
L’événement Soirée Concert Caloé Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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