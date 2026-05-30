Plouescat

Soirée Concert Caloé

Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Le trio de la chanteuse Caloé vous propose un concert jazz et Scat plein de surprises.

Caloé s’impose comme l’une des voix les plus singulières de la scène jazz française. Chanteuse, compositrice et improvisatrice inspirée, elle mêle avec finesse jazz et pop dans un univers poétique et lumineux. Portée par un timbre délicat, une grande maîtrise vocale et une présence scénique généreuse, elle invite le public à un voyage musical où virtuosité et émotion se rencontrent.

Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .

Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Concert Caloé Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX