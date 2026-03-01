Soirée concert chez Margaux avec Noble Sauvage Nogent-le-Rotrou
Soirée concert chez Margaux avec Noble Sauvage Nogent-le-Rotrou vendredi 13 mars 2026.
Soirée concert chez Margaux avec Noble Sauvage
42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Soirée concert live chez Margaux. Ambiance rock avec Noble Sauvage.
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux
42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14
English :
Live concert evening at Margaux’s. Rockin’ atmosphere with Noble Sauvage.
See you at Margaux’s for a joyous evening with the team at its best!
Reservations highly recommended: 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux
