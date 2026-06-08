Plouescat

Soirée Concert Hommage à Charles Trenet

Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Trenet en passant réunit trois personnalités majeures du jazz et de l’improvisation le pianiste Guillaume de Chassy, le chanteur-percussionniste André Minvielle et la saxophoniste Géraldine Laurent. À travers des arrangements subtils et inventifs, ce trio inédit revisite l’univers poétique et intemporel de Charles Trenet. Entre jazz, chanson française et liberté créative, un hommage sensible et lumineux au Fou Chantant .

Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .

Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

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English :

L’événement Soirée Concert Hommage à Charles Trenet Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX