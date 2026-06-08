Soirée Concert Hommage à Charles Trenet Plouescat
Soirée Concert Hommage à Charles Trenet Plouescat samedi 23 janvier 2027.
Plouescat
Soirée Concert Hommage à Charles Trenet
Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Trenet en passant réunit trois personnalités majeures du jazz et de l’improvisation le pianiste Guillaume de Chassy, le chanteur-percussionniste André Minvielle et la saxophoniste Géraldine Laurent. À travers des arrangements subtils et inventifs, ce trio inédit revisite l’univers poétique et intemporel de Charles Trenet. Entre jazz, chanson française et liberté créative, un hommage sensible et lumineux au Fou Chantant .
Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .
Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Concert Hommage à Charles Trenet Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plouescat (Finistère)
- Animation musicale Duo B-SIDE Casino Partouche Plouescat Plouescat 12 juin 2026
- Handi-Créathon Médiathèque l’Atelier Plouescat 16 juin 2026
- Fête de la musique au Plouzen Rue Pen An Theven Plouescat 19 juin 2026
- Dourtan Fest Distillerie Dourtan Plouescat 20 juin 2026
- Pasta Party La Transléonarde Salle omnisports du parc des sports Plouescat 27 juin 2026