Plouescat

Soirée Concert Motto Portraits

Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-15

Pascale Lef propose une performance artistique originale où peinture, écriture et participation du public se rencontrent. En direct, elle crée un portrait unique à partir de mots, de souvenirs ou de témoignages, inscrits sur une toile de soie lumineuse aux allures de vitrail. À la fois œuvre vivante et souvenir durable, ce Motto-Portrait capture l’émotion d’un événement et en conserve une trace sensible, poétique et profondément personnelle. L’artiste est accompagnée par le pianiste conférencier Antoine Hervé.

Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .

Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

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English :

L’événement Soirée Concert Motto Portraits Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX