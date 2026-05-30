Soirée Concert Motto Portraits Plouescat
Soirée Concert Motto Portraits Plouescat samedi 15 mai 2027.
Plouescat
Soirée Concert Motto Portraits
Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2027-05-15
Pascale Lef propose une performance artistique originale où peinture, écriture et participation du public se rencontrent. En direct, elle crée un portrait unique à partir de mots, de souvenirs ou de témoignages, inscrits sur une toile de soie lumineuse aux allures de vitrail. À la fois œuvre vivante et souvenir durable, ce Motto-Portrait capture l’émotion d’un événement et en conserve une trace sensible, poétique et profondément personnelle. L’artiste est accompagnée par le pianiste conférencier Antoine Hervé.
Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .
Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18
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English :
L’événement Soirée Concert Motto Portraits Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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