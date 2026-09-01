Soirée concerts théâtre au Tiers-Lieu Savy Tiers-lieu SAVY Saint-Projet

Informations pratiques

Saint-Projet

Soirée concerts théâtre au Tiers-Lieu Savy

Tiers-lieu SAVY Lieu-dit Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une soirée éclectique placée sous le signe du spectacle vivant, avec trois rendez-vous artistiques

Une soirée éclectique placée sous le signe du spectacle vivant, avec trois rendez-vous artistiques. Samuel Grambert ouvre la soirée au piano avec des compositions originales inspirées de la musique classique, du jazz et des musiques latines. La troupe de la cité scolaire Léo Ferré présente ensuite L’Amour vainqueur, une pièce mêlant jeux de guerre, manipulation, oppression et espoir amoureux. La soirée se poursuit avec Spleen Machine, groupe de lycéens de Gourdon, pour un concert rock énergique.

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Tiers-lieu SAVY Lieu-dit Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

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English :

An eclectic evening dedicated to the performing arts, featuring three artistic events

L’événement Soirée concerts théâtre au Tiers-Lieu Savy Saint-Projet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Gourdon