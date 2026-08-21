Soirée contée nocturne aux jardins du Manoir Manoir de Kerledan Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Soirée contée nocturne aux jardins du Manoir

Manoir de Kerledan 2 route de Kerledan Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 19:45:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Soirée contée dans les jardins du manoir, en partenariat avec l’association Art et Musiconte avec

Sur réservation uniquement.

En cas d’intempéries, la soirée sera maintenue à l’abri sous le préau du manoir. .

Manoir de Kerledan 2 route de Kerledan Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 11 89 16 74

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English :

L’événement Soirée contée nocturne aux jardins du Manoir Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée