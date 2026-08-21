Soirée contée nocturne aux jardins du Manoir Manoir de Kerledan Carhaix-Plouguer
mardi 29 septembre 2026 · Manoir de Kerledan · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
Soirée contée nocturne aux jardins du Manoir
Manoir de Kerledan 2 route de Kerledan Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 19:45:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Soirée contée dans les jardins du manoir, en partenariat avec l’association Art et Musiconte avec
Sur réservation uniquement.
En cas d’intempéries, la soirée sera maintenue à l’abri sous le préau du manoir. .
Manoir de Kerledan 2 route de Kerledan Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 11 89 16 74
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English :
L’événement Soirée contée nocturne aux jardins du Manoir Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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