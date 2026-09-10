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Soirée contes à l’ancienne animée par Daniel Chavaroche, Grange dîmière de Lanquais, Lanquais

samedi 19 septembre 2026 · Grange dîmière de Lanquais · Lanquais

Soirée contes à l’ancienne animée par Daniel Chavaroche, Grange dîmière de Lanquais, Lanquais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grange dîmière de Lanquais
Adresse
24150 Lanquais
Ville
24150 Lanquais
Département
Dordogne
Tarif
Participation - Adulte : 5€ - Enfant de moins de 16 ans : Gratuit -

Soirée contes à l’ancienne animée par Daniel Chavaroche Samedi 19 septembre, 20h00 Grange dîmière de Lanquais Dordogne

Participation – Adulte : 5€ – Enfant de moins de 16 ans : Gratuit –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Soirée de contes à l’ancienne

Depuis une trentaine d’années, Daniel Chavaroche raconte des histoires en français et en langue d’oc. Se définissant comme un « conteur de pays », il invite le public à partager une soirée chaleureuse, dans la tradition des veillées d’autrefois.

Grange dîmière de Lanquais 24150 Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Grange dîmière Parking gratuit
Soirée contes à l’ancienne animée par Daniel Chavaroche.

©Bernard BURGAUD

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