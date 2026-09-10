Soirée contes à l’ancienne animée par Daniel Chavaroche, Grange dîmière de Lanquais, Lanquais
samedi 19 septembre 2026 · Grange dîmière de Lanquais · Lanquais
Informations pratiques
Soirée contes à l’ancienne animée par Daniel Chavaroche Samedi 19 septembre, 20h00 Grange dîmière de Lanquais Dordogne
Participation – Adulte : 5€ – Enfant de moins de 16 ans : Gratuit –
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Soirée de contes à l’ancienne
Depuis une trentaine d’années, Daniel Chavaroche raconte des histoires en français et en langue d’oc. Se définissant comme un « conteur de pays », il invite le public à partager une soirée chaleureuse, dans la tradition des veillées d’autrefois.
Grange dîmière de Lanquais 24150 Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Grange dîmière Parking gratuit
Soirée contes à l’ancienne animée par Daniel Chavaroche.
©Bernard BURGAUD
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