Soirée cosy et visite au Musée comtois, Citadelle de Besançon, Besançon

Soirée cosy et visite au Musée comtois Samedi 23 mai, 18h30, 19h30, 21h00, 22h00 Citadelle de Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le Musée comtois revient avec sa soirée cosy, tisanes et jeux en lien avec les collections en accès libre tout au long de la soirée. Cette année, des visites express seront proposées pour découvrir le Musée comtois au travers de portraits de voyageurs. Des médiateurs seront également présents pour répondre à toutes les questions des visiteurs.

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878333 https://www.citadelle.com C’est sous l’impulsion de Denise Lorach (1916-2001), ancienne déportée de Bergen-Belsen, et grâce à la volonté de toutes les associations de résistants et déportés de Franche-Comté, que le musée ouvre ses portes en 1971. Il s’implante naturellement à la Citadelle qui vit l’exécution de cent résistants condamnés à mort sous l’Occupation. Enrichies en permanence par des dons et des acquisitions, les collections comptent à l’heure actuelle plus de 100 000 pièces parmi lesquelles 600 œuvres, 15 000 photographies, 790 affiches, 80 000 pièces d’archives et 2 500 objets. Ces collections exceptionnelles et uniques font aujourd’hui la renommée internationale du musée de Besançon. Le musée dévoile au public des collections exceptionnelles, notamment un fonds d’art en déportation riche de plus de 600 petites peintures, statuettes et dessins réalisés clandestinement dans les prisons et camps de concentration du Reich.

Le Musée comtois revient avec sa soirée cosy, tisanes et jeux en lien avec les collections en accès libre tout au long de la soirée. Cette année, des visites express seront proposées pour découvrir à…

©Citadelle de Besançon