Soirée country Salle polyvalente Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Mours-Saint-Eusèbe

Soirée country

Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Venez nombreux pour profiter d’une soirée country animée par le Stomp Box Band et organisée par Country Dance 26 !

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Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 06 96 18 countrydance26@gmail.com

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English :

Come one, come all to enjoy an evening of country music by the Stomp Box Band, organized by Country Dance 26!

L’événement Soirée country Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme