Soirée country Salle polyvalente Mours-Saint-Eusèbe
samedi 14 novembre 2026 · Salle polyvalente · Mours-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Mours-Saint-Eusèbe
Soirée country
Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Venez nombreux pour profiter d’une soirée country animée par le Stomp Box Band et organisée par Country Dance 26 !
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Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 06 96 18 countrydance26@gmail.com
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English :
Come one, come all to enjoy an evening of country music by the Stomp Box Band, organized by Country Dance 26!
L’événement Soirée country Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme
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