Casteljaloux

Soirée courts-métrages

Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Diffusion de 6 courts-métrages primés et discussion avec les acteurs, réalisateurs et scénaristes des films présentés.

Grignote et boisson à partir de 18h30 .

Le Grand Bain Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26

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English : Soirée courts-métrages

L’événement Soirée courts-métrages Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne