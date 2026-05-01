Soirée courts-métrages Casteljaloux
Soirée courts-métrages Casteljaloux samedi 30 mai 2026.
Casteljaloux
Soirée courts-métrages
Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Diffusion de 6 courts-métrages primés et discussion avec les acteurs, réalisateurs et scénaristes des films présentés.
Grignote et boisson à partir de 18h30 .
Le Grand Bain Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26
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English : Soirée courts-métrages
L’événement Soirée courts-métrages Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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