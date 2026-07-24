Soirée couscous solidaire Châtenois
samedi 24 octobre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Soirée couscous solidaire
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24 23:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Venez participer à une soirée inoubliable au profit d’une noble cause avec au menu un délicieux couscous et des animations festives
Venez participer à une soirée inoubliable au profit d’une noble cause ! Nous vous invitons à une soirée festive et pleine de surprises.
Programme de la soirée
Délicieux couscous
Musique live
Vacherin glacé
Thé à la menthe et cornes de gazelles
Café et ventes de gâteaux maison
Tombola avec des lots exceptionnels à gagner dont un bon cadeau voyage
Ne tardez pas à vous inscrire ! Clôture des inscriptions le 18.10.2026
Ne manquez pas cet événement unique qui allie plaisir et solidarité.
Nous comptons sur votre présence pour faire de cette soirée un succès ! .
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 93 52 62 contact@esam67.org
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English :
Come join us for an unforgettable evening to benefit a worthy cause, featuring a delicious couscous dinner and festive entertainment
L’événement Soirée couscous solidaire Châtenois a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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