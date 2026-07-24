Informations pratiques

Châtenois

Soirée couscous solidaire

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-24 23:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Venez participer à une soirée inoubliable au profit d’une noble cause avec au menu un délicieux couscous et des animations festives

Venez participer à une soirée inoubliable au profit d’une noble cause ! Nous vous invitons à une soirée festive et pleine de surprises.

Programme de la soirée

Délicieux couscous

Musique live

Vacherin glacé

Thé à la menthe et cornes de gazelles

Café et ventes de gâteaux maison

Tombola avec des lots exceptionnels à gagner dont un bon cadeau voyage

Ne tardez pas à vous inscrire ! Clôture des inscriptions le 18.10.2026

Ne manquez pas cet événement unique qui allie plaisir et solidarité.

Nous comptons sur votre présence pour faire de cette soirée un succès ! .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 93 52 62 contact@esam67.org

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English :

Come join us for an unforgettable evening to benefit a worthy cause, featuring a delicious couscous dinner and festive entertainment

L’événement Soirée couscous solidaire Châtenois a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme