Kernascléden

Soirée créole

Stade municipal Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Viens profiter d’une ambiance chaleureuse aux couleurs des îles musique, danse et bonne humeur au programme. Repas colombo sur réservation. .

Stade municipal Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 6 14 07 24 87

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English :

L’événement Soirée créole Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan