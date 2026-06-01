Soirée créole Kernascléden
Soirée créole Kernascléden samedi 13 juin 2026.
Kernascléden
Soirée créole
Stade municipal Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Viens profiter d’une ambiance chaleureuse aux couleurs des îles musique, danse et bonne humeur au programme. Repas colombo sur réservation. .
Stade municipal Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 6 14 07 24 87
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English :
L’événement Soirée créole Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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