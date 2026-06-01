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Soirée créole Kernascléden

Soirée créole Kernascléden samedi 13 juin 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 56540 Kernascléden

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Kernascléden

Soirée créole

Stade municipal Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Viens profiter d’une ambiance chaleureuse aux couleurs des îles musique, danse et bonne humeur au programme. Repas colombo sur réservation.   .

Stade municipal Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 6 14 07 24 87 

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English :

L’événement Soirée créole Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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