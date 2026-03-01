Soirée croisée avec Phoebe Hadjimarkos Clarke Librairie La Cour des Grands Metz

Soirée croisée avec Phoebe Hadjimarkos Clarke

Librairie La Cour des Grands 12 rue Taison Metz Moselle

Elle se sent ours réintroduit, elle se sent eau minérale en bouteille, elle se sent aliène, l’autre, la friche, détruite par le feu du brûlis. Dans la faiblesse artificielle de son corps, les braises de sa colère se ravivent.

Pour ouvrir sa résidence d’écriture dans les médiathèques de Metz, Naomie Valovits invite Phoebe Hadjimarkos Clarke, autrice du très remarqué Aliène paru en janvier 2024 aux Editions du sous-sol. Lauréat du Prix du livre inter la même année, ce roman social halluciné explore les notions de domination et d’animalité dans une langue organique et puissante. Autant de fils à tirer pour faire dialoguer ce roman avec Les Vies exemplaires, premier roman de Naomie Valovits.

En partenariat avec la librairie La Cour des grands.

Dans le cadre de la Résidence d’écriture Poursuite 2026Tout public

Librairie La Cour des Grands 12 rue Taison Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 65 05 21

She feels reintroduced bear, she feels bottled mineral water, she feels alien, the other, the wasteland, destroyed by slash-and-burn fire. In the artificial weakness of her body, the embers of her anger are rekindled.

To open her writing residency in Metz’s media libraries, Naomie Valovits invites Phoebe Hadjimarkos Clarke, author of the highly acclaimed Aliène, published in January 2024 by Editions du sous-sol. Winner of the Prix du livre inter the same year, this hallucinatory social novel explores notions of domination and animality in powerful, organic language. There are so many threads to be drawn from this novel to make it a dialogue with Les Vies exemplaires, Naomie Valovits’ first novel.

In partnership with La Cour des grands bookshop.

As part of the Poursuite 2026 writing residency

