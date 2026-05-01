Le Bas Ségala

Soirée dansante à Vabre-Tizac

Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

entrée+repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée animée par l’orchestre Guillaume Fabre.

Repas salade composée, paëlla, salade de fruits, fouace , vin et café.

Réservation 06 25 59 17 81 ou 06 24 49 50 21

20 .

Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 49 50 21

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English :

Evening entertainment by the Guillaume Fabre orchestra.

Meal: mixed salad, paëlla, fruit salad, fouace, wine and coffee.

Booking 06 25 59 17 81 or 06 24 49 50 21

L’événement Soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)