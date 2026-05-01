Soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala
Soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala samedi 30 mai 2026.
Le Bas Ségala
Soirée dansante à Vabre-Tizac
Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
entrée+repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée animée par l’orchestre Guillaume Fabre.
Repas salade composée, paëlla, salade de fruits, fouace , vin et café.
Réservation 06 25 59 17 81 ou 06 24 49 50 21
20 .
Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 49 50 21
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English :
Evening entertainment by the Guillaume Fabre orchestra.
Meal: mixed salad, paëlla, fruit salad, fouace, wine and coffee.
Booking 06 25 59 17 81 or 06 24 49 50 21
L’événement Soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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