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Soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala

Soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala

Soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala samedi 30 mai 2026.

Adresse : Vabre-Tizac

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif entrée+repas

Le Bas Ségala

Soirée dansante à Vabre-Tizac

Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
entrée+repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Soirée animée par l’orchestre Guillaume Fabre.
Repas salade composée, paëlla, salade de fruits, fouace , vin et café.
Réservation 06 25 59 17 81 ou 06 24 49 50 21
20  .

Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 49 50 21 

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English :

Evening entertainment by the Guillaume Fabre orchestra.
Meal: mixed salad, paëlla, fruit salad, fouace, wine and coffee.
Booking 06 25 59 17 81 or 06 24 49 50 21

L’événement Soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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