Soirée dansante Bloody Mary Bellerive-sur-Allier
Soirée dansante Bloody Mary Bellerive-sur-Allier samedi 11 juillet 2026.
Bellerive-sur-Allier
Soirée dansante Bloody Mary
Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Les soirées guinguette reviennent faire vibrer la ville !
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Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00
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English :
Guinguette evenings are back to rock the town!
L’événement Soirée dansante Bloody Mary Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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