Soirée danse au Théâtre 14 ! Théâtre 14 PARIS
Soirée danse au Théâtre 14 ! Théâtre 14 PARIS mardi 12 mai 2026.
Hairy 2.0
Hairy 2.0 est une pièce chorégraphique pour un danseur et ses cheveux. Comment contrôler l’incontrôlable ? Cette tension dramatique est le point de départ de Hairy 2.0. Chez le chorégraphe lituanien Dovydas Strimaitis (également danseur au Ballet National de Marseille sous la direction de La Horde), la chevelure aspirée par la force centrifuge devient un symbole de liberté, défiant un contexte de valeurs imposées, qu’elles soient politiques, culturelles ou sensuelles. Une expérience hypnotique aux limites des performances physiques.
Concept, chorégraphie, interprétation Dovydas Strimaitis – Still Waiting
Lumières – Lisa M. Barry
Musique – composition originale de Julijona Biveinytė, Prélude de la Suite pour violoncelle n° 4 de Bach interprété par Yo-Yo Ma
Durée 20 min
Ghosts
Qu’est-ce qui en nous se transforme en silence ? Comment nos corps habitent-ils ces états de métamorphoses, comme autant de fantômes, silencieux et porteurs de mystère ? GHOSTS s’intéresse aux corps en prise avec l’invisible, qui expriment leur indicible chemin vers l’avenir en formation.
Chorégraphie et interprétation Jeanne Alechinsky
Création musicale & muscien·nes au plateau – Julie Appéré & Jacques Salamaka
Durée 50 min – dès 10 ans
Deux spectacles de danse dans la même soirée, à 19h et 20h, avec un seul billet d’entrée. Découvrez Hairy 2.0 et Ghosts au Théâtre 14 !
Le mardi 12 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-13T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T21:00:00+02:00
Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://www.theatre14.fr/programmation-25-26/festival-woke-26 +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14
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