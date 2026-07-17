Soirée Danse L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
vendredi 16 octobre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Soirée Danse
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
DANSE
KINETIC ART / Cie Aerstix
Avec ce premier solo composé de contorsions et de codes du breakdance, Naoko Tozawa explore le contraste entre l’éphémère et le durable.
D’ICI-LÀ / Cie Jusqu’à maintenant
Un duo sensible, où les mots et la danse racontent l’histoire d’une rencontre amoureuse. Une fougueuse confidence dansée, partagée comme une invitation à se souvenir et à aimer.
Tarifs 14€ / 11€ / 9€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement Soirée Danse Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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