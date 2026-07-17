Soirée Danse L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

Soirée Danse

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

DANSE

KINETIC ART / Cie Aerstix

Avec ce premier solo composé de contorsions et de codes du breakdance, Naoko Tozawa explore le contraste entre l’éphémère et le durable.

D’ICI-LÀ / Cie Jusqu’à maintenant

Un duo sensible, où les mots et la danse racontent l’histoire d’une rencontre amoureuse. Une fougueuse confidence dansée, partagée comme une invitation à se souvenir et à aimer.

Tarifs 14€ / 11€ / 9€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement Soirée Danse Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON