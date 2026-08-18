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Soirée danse Semba et animations afro La Générale, Caserne Mellinet Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Soirée danse Semba et animations afro La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:30
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 19:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Venez vous déhancher sur le dancefloor aux tempos vifs et enjoués de la semba et de la kizomba• 19h30-20h30 : Initiation kizomba/semba• 21h00 : Animation afro avec Afrolove et DJ set parDJQDSOuvert à tous·tes, gratuit

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000


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