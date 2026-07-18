AGENDA · Casteljaloux
Soirée de clôture Le Spot Casteljaloux
samedi 12 septembre 2026 · Le Spot · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Soirée de clôture
Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Bar et restauration sur place
Réservation conseillée
Bar et restauration sur place .
Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72
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English : Soirée de clôture
On-site bar and restaurant
Reservations recommended
L’événement Soirée de clôture Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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