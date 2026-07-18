UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Casteljaloux

Soirée de clôture Le Spot Casteljaloux

samedi 12 septembre 2026 · Le Spot · Casteljaloux

Soirée de clôture Le Spot Casteljaloux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Spot
Adresse
Lac de Clarens
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Casteljaloux

Soirée de clôture

Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Bar et restauration sur place
Réservation conseillée
Bar et restauration sur place   .

Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée de clôture

On-site bar and restaurant
Reservations recommended

L’événement Soirée de clôture Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)