Soirée de clôture Le Spot Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Soirée de clôture

Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Bar et restauration sur place

Réservation conseillée

Bar et restauration sur place .

Le Spot Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72

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English : Soirée de clôture

On-site bar and restaurant

Reservations recommended

L’événement Soirée de clôture Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne