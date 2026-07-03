Soirée de Clôture de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Soirée de Clôture de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:45:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Clôturez l’été en beauté à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive ! Vivez l’ultime nocturne de la saison courses de trot, ambiance festive, animations, restauration et un spectaculaire feu d’artifice après la dernière course.

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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr

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English :

End the summer in style at the Vichy-Bellerive Racetrack! Enjoy the season’s final night event: harness races, a festive atmosphere, entertainment, dining, and a spectacular fireworks display after the last race.

L’événement Soirée de Clôture de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations