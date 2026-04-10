Soirée de clôture du Festiv’Azul avec double concert Monflanquin
Soirée de clôture du Festiv’Azul avec double concert Monflanquin samedi 1 août 2026.
Monflanquin
Soirée de clôture du Festiv’Azul avec double concert
Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Pour sa 12ème édition, le Festiv’Azul célèbre les Voix du monde en juillet au cœur du Sud-Ouest.
Pour cette soirée , venez découvrir et applaudir
Catalina & Azul Combo (Musiques latino-américaines) et Space Fever (Soul Reggae, Rock-steady).
Pour sa 12ème édition, le Festiv’Azul célèbre les Voix du monde en juillet au cœur du Sud-Ouest. La programmation, toujours éclectique et ensoleillée, explore les richesses musicales lyriques, baroques ou médiévales au côté des voix d’Afrique, d’Amérique latine ou de l’Océan Indien.
Pour cette soirée , venez découvrir et applaudir
Catalina & Azul Combo (Musiques latino-américaines) et Space Fever (Soul Reggae, Rock-steady). .
Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com
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English : Soirée de clôture du Festiv’Azul avec double concert
For its 12th edition, Festiv?Azul celebrates Voices of the World in July in the heart of the South-West.
Come and discover and applaud
Catalina & Azul Combo (Latin American music) and Space Fever (Soul Reggae, Rock-steady).
L’événement Soirée de clôture du Festiv’Azul avec double concert Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Bastides
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