SOIRÉE DE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE « Les Exoplanètes – La recherche de vie dans l’univers », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

SOIRÉE DE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE « Les Exoplanètes – La recherche de vie dans l’univers » Vendredi 24 avril, 18h45 Saint-Pierre Martinique Martinique

Gratuit / plus d’infos : 0596 52 82 42

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T00:45:00+02:00 – 2026-04-25T03:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T00:45:00+02:00 – 2026-04-25T03:00:00+02:00

Déroulement :

• Observation du ciel à l’oeil nu et aux instruments.

• Actualité astronomique et spatiale.

• Description du ciel : Planètes, constellations visibles durant le mois.

• Exposé – Vidéo sur le thème : Les Exoplanètes. La recherche de vie dans l’univers.

Durée : 2h

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique

En partenariat avec le CDSA, Club de Découverte des Sciences Astronomiques, venez participer à notre soirée de découverte de l’astronomie au CDST à Saint-Pierre