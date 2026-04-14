SOIRÉE DE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE « Les Exoplanètes – La recherche de vie dans l’univers », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
SOIRÉE DE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE « Les Exoplanètes – La recherche de vie dans l’univers », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre samedi 25 avril 2026.
SOIRÉE DE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE « Les Exoplanètes – La recherche de vie dans l’univers » Vendredi 24 avril, 18h45 Saint-Pierre Martinique Martinique
Gratuit / plus d’infos : 0596 52 82 42
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T00:45:00+02:00 – 2026-04-25T03:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T00:45:00+02:00 – 2026-04-25T03:00:00+02:00
Déroulement :
• Observation du ciel à l’oeil nu et aux instruments.
• Actualité astronomique et spatiale.
• Description du ciel : Planètes, constellations visibles durant le mois.
• Exposé – Vidéo sur le thème : Les Exoplanètes. La recherche de vie dans l’univers.
Durée : 2h
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
En partenariat avec le CDSA, Club de Découverte des Sciences Astronomiques, venez participer à notre soirée de découverte de l’astronomie au CDST à Saint-Pierre
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