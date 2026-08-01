Soirée de la cité médiévale Saint-Yrieix-la-Perche
vendredi 14 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Soirée de la cité médiévale
Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Cette année, une nouveauté à l’initiative de la ville de Saint-Yrieix, s’installe au
cœur de la cité médiévale la Soirée de la Cité Médiévale. Une fête populaire au cours de laquelle vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir des animations culturelles locales.
Au programme réalisation d’une fresque avec le Salon International de l’Aquarelle, marché de l’artisanat des créateurs de Rues des Arts, enquête grandeur nature au Musée d’Art et d’Histoire (à 18h et à 22h), concert de Swing toujours (groupe composé de 6 musiciens, chanson française) à 20h avec l’association Jazz aux Villages, dans une ambiance festive. Visites gratuites de la Tour du Plô. .
Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée de la cité médiévale
L’événement Soirée de la cité médiévale Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays de Saint-Yrieix
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- 21ème Salon International de l’Aquarelle Conférence Aux origines de l’Art et de la narration graphique Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche 4 août 2026
- Séance VR Voyage au cœur de l’évolution Saint-Yrieix-la-Perche 4 août 2026
- Concert caravane à musique Lemon Punch + 24 Kara Ok Saint-Yrieix-la-Perche 4 août 2026
- Midi-visite Peinture et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche 5 août 2026
- Formule Sport Initiation à la grimpe Clos de Bart Saint-Yrieix-la-Perche 5 août 2026