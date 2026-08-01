Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Soirée de la cité médiévale

Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Cette année, une nouveauté à l’initiative de la ville de Saint-Yrieix, s’installe au

cœur de la cité médiévale la Soirée de la Cité Médiévale. Une fête populaire au cours de laquelle vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir des animations culturelles locales.

Au programme réalisation d’une fresque avec le Salon International de l’Aquarelle, marché de l’artisanat des créateurs de Rues des Arts, enquête grandeur nature au Musée d’Art et d’Histoire (à 18h et à 22h), concert de Swing toujours (groupe composé de 6 musiciens, chanson française) à 20h avec l’association Jazz aux Villages, dans une ambiance festive. Visites gratuites de la Tour du Plô. .

Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

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English : Soirée de la cité médiévale

L’événement Soirée de la cité médiévale Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays de Saint-Yrieix