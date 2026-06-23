Soirée de la St Sylvestre Salle Edith Piaf Mulsanne
Soirée de la St Sylvestre Salle Edith Piaf Mulsanne jeudi 31 décembre 2026.
Mulsanne
Soirée de la St Sylvestre
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe
Tarif : 41 – 41 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 21:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Soirée de la St Sylvestre
Dessert dansant avec Mickaël Clément et ses 3 musiciens .
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21
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English :
New Year’s Eve Party
L’événement Soirée de la St Sylvestre Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72
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