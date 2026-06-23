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Soirée de la St Sylvestre Salle Edith Piaf Mulsanne

Soirée de la St Sylvestre Salle Edith Piaf Mulsanne jeudi 31 décembre 2026.

Lieu
Salle Edith Piaf
Adresse
6 Rue Emile Zola
Ville
72230 Mulsanne
Département
Sarthe
Début
jeudi 31 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
41 41

Mulsanne

Soirée de la St Sylvestre

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe

Tarif : 41 – 41 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 21:00:00
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Soirée de la St Sylvestre
Dessert dansant avec Mickaël Clément et ses 3 musiciens   .

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21 

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English :

New Year’s Eve Party

L’événement Soirée de la St Sylvestre Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72

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