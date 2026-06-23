Soirée de la St Sylvestre Salle Edith Piaf Mulsanne jeudi 31 décembre 2026.

Mulsanne

Soirée de la St Sylvestre

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe

Tarif : 41 – 41 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 21:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Soirée de la St Sylvestre

Dessert dansant avec Mickaël Clément et ses 3 musiciens .

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21

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English :

New Year’s Eve Party

L’événement Soirée de la St Sylvestre Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72