Soirée de lancement du jeu Potagume Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins
lundi 14 septembre 2026 · Oliv' & Tomme, épicerie apéritive · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Soirée de lancement du jeu Potagume
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Soirée de lancement de la campagne Ulule du jeu de cartes stratégique Potagume.
Au programme apéritif, démonstration du jeu Potagume, expo, animation ludico-pédagogique de la graine à l’assiette, compte à rebours du lancement des précommandes.
.
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 92 94 97 pascaline.liard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Launch party for the Ulule campaign for the strategic card game Potagume.
On the agenda: appetizers, a Potagume game demonstration, an exhibition, a fun and educational activity on the journey from seed to plate, and a countdown to the start of pre-orders.
L’événement Soirée de lancement du jeu Potagume Moulins a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Rendez-vous 15-25 ans au CGR Cinéma CGR Moulins Moulins 8 septembre 2026
- Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner Parc de Bellevue Moulins 8 septembre 2026
- Ciné Débat Bonobos Cinéma CGR Moulins Moulins 10 septembre 2026
- Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins 11 septembre 2026
- Animations au V and B route de Lyon Moulins 11 septembre 2026