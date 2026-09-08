Soirée de lancement du jeu Potagume Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

Informations pratiques

Moulins

Soirée de lancement du jeu Potagume

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 18:00:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Soirée de lancement de la campagne Ulule du jeu de cartes stratégique Potagume.



Au programme apéritif, démonstration du jeu Potagume, expo, animation ludico-pédagogique de la graine à l’assiette, compte à rebours du lancement des précommandes.

.

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 92 94 97 pascaline.liard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Launch party for the Ulule campaign for the strategic card game Potagume.



On the agenda: appetizers, a Potagume game demonstration, an exhibition, a fun and educational activity on the journey from seed to plate, and a countdown to the start of pre-orders.

L’événement Soirée de lancement du jeu Potagume Moulins a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région