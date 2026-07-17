Soirée de lancement Fabrik ta pépite – Campus de Rennes, Pôles numériques Beaulieu ou Villejean, Rennes

Informations pratiques

Soirée de lancement Fabrik ta pépite – Campus de Rennes 8 et 15 octobre Pôles numériques Beaulieu ou Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

Venez découvrir Fabrik ta pépite lors de la soirée de lancement organisée sur votre campus !

Fabrik ta pépite, c’est quoi ?

Fabrik ta pépite est un challenge étudiant imaginé par le Pépite Bretagne et les 7 Technopoles de Bretagne.

Pendant trois mois, des étudiants de toutes les filières se retrouvent pour imaginer, tester et développer un projet innovant, accompagnés par des professionnels.

Pas besoin d’avoir une idée de projet. Pas besoin non plus de vouloir créer une entreprise. Ce qui compte avant tout, c’est l’envie de vivre une expérience collective, d’apprendre autrement et de relever un défi.

Pourquoi venir à la soirée de lancement ?

Cette soirée est ouverte à tous les étudiants, de toutes les filières, curieux de découvrir le programme.

Vous pourrez :

rencontrer d’autres étudiants de votre campus ;

échanger autour des premières idées de projets ;

trouver ou constituer votre future équipe ;

découvrir le déroulement du challenge et poser toutes vos questions ;

☕ partager un moment convivial avec les autres participants et les organisateurs.

Que vous veniez seul·e ou avec des ami·e·s, vous serez les bienvenus !

Pourquoi participer à Fabrik ta pépite ?

En rejoignant l’aventure, vous pourrez :

✔ développer des compétences recherchées (gestion de projet, créativité, communication, travail en équipe…) ;

✔ être accompagné par des professionnels tout au long du programme ;

✔ élargir votre réseau en rencontrant d’autres étudiants et des acteurs de l’innovation ;

✔ valoriser cette expérience sur votre CV ;

✔ présenter votre projet lors de la grande finale régionale en mars 2027 et tenter de remporter l’un des prix mis en jeu.

Plus d’infos ici

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Envie de rencontrer de nouvelles personnes, de relever un défi en équipe, de développer des compétences utiles pour votre avenir ou simplement de vivre une aventure différente pendant vos études ?