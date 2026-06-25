Soirée de lancement • Grande causse municipale Handicap mental Théâtre de Cusset Cusset
mardi 6 octobre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Soirée de lancement • Grande causse municipale Handicap mental
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Dans le cadre de la Grande Cause municipale, la Ville de Cusset organise une soirée de lancement consacrée à la thématique Santé mentale et handicap mental , le mardi 6 octobre à 18h30 au Théâtre de Cusset.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
As part of the Municipal Charity Campaign, the City of Cusset is organizing a kickoff event focused on the theme “Mental Health and Intellectual Disabilities” on Tuesday, October 6, at 6:30 p.m. at the Théâtre de Cusset.
L’événement Soirée de lancement • Grande causse municipale Handicap mental Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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