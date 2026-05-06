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Soirée de performances : Écriture, Mouvement, Amour – Les écritures bougées CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Soirée de performances : Écriture, Mouvement, Amour – Les écritures bougées CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Soirée de performances : Écriture, Mouvement, Amour – Les écritures bougées CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville samedi 6 juin 2026.

Lieu : CAC La Traverse - Centre d'Art Contemporain d'Alfortville

Adresse : 9 rue Traversière

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre</p>

Pour fêter leurs dix ans, Les écritures bougées présenteront quatre lectures-actions et performances autour de l’amour :
Amour des choses
Amour des autres
Amour du ciel, des astres, de la galaxie, de l’univers
Amour de la lumière
Amour du langaaaaaaage !
avec Yuhang Li, Gregory Bucher, Charly Bechaimont, Aziyadé Baudouin-Talec

Soirée de performances : Écriture, Mouvement, Amour
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière  94140 Alfortville
https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/


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