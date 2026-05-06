Soirée de performances : Écriture, Mouvement, Amour – Les écritures bougées CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Pour fêter leurs dix ans, Les écritures bougées présenteront quatre lectures-actions et performances autour de l’amour :

Amour des choses

Amour des autres

Amour du ciel, des astres, de la galaxie, de l’univers

Amour de la lumière

Amour du langaaaaaaage !

avec Yuhang Li, Gregory Bucher, Charly Bechaimont, Aziyadé Baudouin-Talec

Soirée de performances : Écriture, Mouvement, Amour

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière 94140 Alfortville

https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/



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