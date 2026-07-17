Soirée de présentation de la saison culturelle 26-27, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

Soirée de présentation de la saison culturelle 26-27 Vendredi 25 septembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:59:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:59:00+02:00

Pour lancer la saison 26-27, le Théâtre Aux Croisements vous invite à une soirée de présentation conviviale et ouverte à toutes et tous. Au fil de la soirée, l’équipe partagera les temps forts de la programmation, les rendez-vous à ne pas manquer, les projets menés avec les artistes, les actions culturelles et les propositions accessibles aux publics sourds et entendants.

Ce moment permet de découvrir l’esprit de la saison, de poser des questions, d’échanger avec l’équipe et, selon les présences confirmées, de rencontrer plusieurs artistes accueilli·es au TAC.

Une soirée simple, chaleureuse et festive pour ouvrir ensemble cette nouvelle année culturelle.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/30-Soiree-de-presentation-de-la-saison-culturelle-26-27 »}]

Un premier rendez-vous pour ouvrir la saison, rencontrer les artistes et partager les envies qui traverseront l’année.

@FloBo