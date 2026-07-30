Soirée de rentrée des éditeurs et éditrices de l’AENA Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Soirée de rentrée des éditeurs et éditrices de l’AENA

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:20:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Soirée de rentrée des éditeurs et éditrices de l’AENA .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Soirée de rentrée des éditeurs et éditrices de l’AENA

L’événement Soirée de rentrée des éditeurs et éditrices de l’AENA Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux