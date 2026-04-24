Soirée de restitution du City Nature Challenge 2026 Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Soirée de restitution du City Nature Challenge 2026 Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement vendredi 22 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Soirée de restitution du City Nature Challenge 2026
Vendredi 22 mai 2026 de 18h30 à 20h30.
Journée. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 20:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Rendez-vous au Muséum pour les résultats du City Nature Challenge 2026.
Venez célébrer l’engagement citoyen pour la science !
Cette soirée spéciale dévoile les résultats de la campagne 2026.
Au programme annonce du palmarès marseillais, remise de récompenses aux participants les plus actifs et projection des plus belles photographies naturalistes de l’année.
Dans le cadre de la Fête de la Nature.
• Tout public
• Sans réservation .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
See you at the Museum for the results of the City Nature Challenge 2026.
L’événement Soirée de restitution du City Nature Challenge 2026 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-24 par Ville de Marseille
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