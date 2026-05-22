Sous le ciel marseillais en douze clips vidéo Place Rafer entrée bd Cassini Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Sous le ciel marseillais en douze clips vidéo

Dimanche 24 mai 2026 de 17h à 18h15. Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24 18:15:00

Date(s) :

2026-05-24

L’association ANDROMEDE, avec le public de l’association Féminin Pluriel, propose de s’immerger sous le ciel avec 12 clips vidéos au planétarium de l’observatoire historique de Marseille.

Les chansons dont les paroles et les mises en images ont été réalisées par Lionel Ruiz accompagneront des thèmes astronomiques en relation avec le ciel de Marseille. Chaque chanson (dont la musique a été composée avec l’aide d’une IA) sera précédée et suivie d’explications pour bien saisir ce qui sera évoqué pour chaque morceau.







1) Et la Terre fut ronde l’incroyable voyage de Pythéas

2) Coucher de Soleil derrière le Canigou

3) L’oeil solaire au Palais Longchamp (cliquez sur le lien pour avoir un aperçu)

4) La Lune, miroir des cieux

5) Comptine sur les planètes

6) Le bal des astres errants

7) Les galaxies du ciel de printemps

8) Étoiles filantes et ciel d’été

9) Légende de Persée et Andromède au ciel d’automne

10) La nébuleuse d’Orion dans le ciel d’hiver

11) Sous le ciel austral

12) 50 ans de diffusion de l’astronomie





La séance se déroulera à l’Observatoire historique de Marseille (entrée par l’allée Jean-Louis Pons, 4e).





Réservation obligatoire, places limitées. .

Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 31 59 55 fortpatrick45@gmail.com

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English :

The ANDROMEDE association, with the public of the Féminin Pluriel association, offers to immerse themselves under the sky with 12 video clips at the planetarium of Marseille’s historic observatory.

L’événement Sous le ciel marseillais en douze clips vidéo Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille