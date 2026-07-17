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Soirée de théâtre amateur – Collectif Jobo, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

vendredi 21 mai 2027 · Théâtre Aux Croisements · Perpignan

Soirée de théâtre amateur – Collectif Jobo, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 21 mai 2027
Fin
vendredi 21 mai 2027
Lieu
Théâtre Aux Croisements
Adresse
31 rue des Romarins, 66000 Perpignan
Ville
66020 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
5€

Soirée de théâtre amateur – Collectif Jobo Vendredi 21 mai 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-21T19:30:00+02:00 – 2027-05-21T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-21T19:30:00+02:00 – 2027-05-21T22:00:00+02:00

À partir de 10 ans
Une soirée en deux temps consacrée au théâtre amateur :
• Un spectacle du Collectif Jobo
• Le spectacle de fin d’année des ateliers théâtre adultes du TAC
Deux propositions, deux univers et une même envie : partager le plaisir du jeu et de la scène.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/45-Soiree-de-theatre-amateurs-Collectif-Jobo »}]
Soirée partagée

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