Soirée de théâtre amateur – Collectif Jobo, Théâtre Aux Croisements, Perpignan
vendredi 21 mai 2027 · Théâtre Aux Croisements · Perpignan
Informations pratiques
Soirée de théâtre amateur – Collectif Jobo Vendredi 21 mai 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-21T19:30:00+02:00 – 2027-05-21T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-21T19:30:00+02:00 – 2027-05-21T22:00:00+02:00
À partir de 10 ans
Une soirée en deux temps consacrée au théâtre amateur :
• Un spectacle du Collectif Jobo
• Le spectacle de fin d’année des ateliers théâtre adultes du TAC
Deux propositions, deux univers et une même envie : partager le plaisir du jeu et de la scène.
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/45-Soiree-de-theatre-amateurs-Collectif-Jobo »}]
Soirée partagée
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