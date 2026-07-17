Soirée de théâtre amateur – Collectif Jobo, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

Soirée de théâtre amateur – Collectif Jobo Vendredi 21 mai 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T19:30:00+02:00 – 2027-05-21T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-21T19:30:00+02:00 – 2027-05-21T22:00:00+02:00

À partir de 10 ans

Une soirée en deux temps consacrée au théâtre amateur :

• Un spectacle du Collectif Jobo

• Le spectacle de fin d’année des ateliers théâtre adultes du TAC

Deux propositions, deux univers et une même envie : partager le plaisir du jeu et de la scène.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/45-Soiree-de-theatre-amateurs-Collectif-Jobo »}]

Soirée partagée