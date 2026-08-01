Informations pratiques

Éguzon-Chantôme

Soirée découverte jeux de sociétés

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La librairie la Mare aux Livres d’Eguzon vous invite à une chouette soirée découverte de jeux de sociétés avec notamment le SKYJO et le GOT FiVE dans une ambiance conviviale.

.

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 9 62 00 52 74 lamareauxlivres36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mare aux Livres bookstore in Eguzon invites you to a fun evening of discovering board games, including SKYJO and GOT FiVE, in a friendly atmosphere.

L’événement Soirée découverte jeux de sociétés Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse