Soirée découverte jeux de sociétés Éguzon-Chantôme
vendredi 14 août 2026 · Éguzon-Chantôme
Informations pratiques
Éguzon-Chantôme
Soirée découverte jeux de sociétés
Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La librairie la Mare aux Livres d’Eguzon vous invite à une chouette soirée découverte de jeux de sociétés avec notamment le SKYJO et le GOT FiVE dans une ambiance conviviale.
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Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 9 62 00 52 74 lamareauxlivres36@gmail.com
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English :
The Mare aux Livres bookstore in Eguzon invites you to a fun evening of discovering board games, including SKYJO and GOT FiVE, in a friendly atmosphere.
L’événement Soirée découverte jeux de sociétés Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse
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