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AGENDA · Éguzon-Chantôme

Soirée découverte jeux de sociétés Éguzon-Chantôme

vendredi 14 août 2026 · Éguzon-Chantôme

Soirée découverte jeux de sociétés Éguzon-Chantôme

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
36270 Éguzon-Chantôme
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Éguzon-Chantôme

Soirée découverte jeux de sociétés

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

La librairie la Mare aux Livres d’Eguzon vous invite à une chouette soirée découverte de jeux de sociétés avec notamment le SKYJO et le GOT FiVE dans une ambiance conviviale.
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Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 9 62 00 52 74  lamareauxlivres36@gmail.com

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English :

The Mare aux Livres bookstore in Eguzon invites you to a fun evening of discovering board games, including SKYJO and GOT FiVE, in a friendly atmosphere.

L’événement Soirée découverte jeux de sociétés Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse

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