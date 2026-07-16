Informations pratiques

Narbonne

SOIRÉE DÉGUSTATION

Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Venez rencontrer un des producteurs de la Maison de la Narbonnaise lors de soirée dégustation.

Une belle opportunité de découvrir le patrimoine gastronomique local et de savourer de bons produits de qualité le tout dans un cadre exceptionnel !

Réservation conseillée par téléphone.

.

Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet one of the producers from Maison de la Narbonnaise at a tasting evening.

A wonderful opportunity to discover the local culinary heritage and savor delicious, high-quality products—all in an exceptional setting!

Reservations are recommended by phone.

L’événement SOIRÉE DÉGUSTATION Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par