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SOIRÉE DÉGUSTATION Narbonne

jeudi 16 juillet 2026 · Narbonne

SOIRÉE DÉGUSTATION Narbonne

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Domaine du Grand Castelou
Ville
11100 Narbonne
Département
Aude
Tarif

Narbonne

SOIRÉE DÉGUSTATION

Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Venez rencontrer un des producteurs de la Maison de la Narbonnaise lors de soirée dégustation.

Une belle opportunité de découvrir le patrimoine gastronomique local et de savourer de bons produits de qualité le tout dans un cadre exceptionnel !

Réservation conseillée par téléphone.
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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45 

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English :

Come meet one of the producers from Maison de la Narbonnaise at a tasting evening.

A wonderful opportunity to discover the local culinary heritage and savor delicious, high-quality products—all in an exceptional setting!

Reservations are recommended by phone.

L’événement SOIRÉE DÉGUSTATION Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par

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