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AGENDA · Nébian

SOIRÉE DÉGUSTATION VIN & CONCERT Nébian

samedi 18 juillet 2026 · Nébian

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Avenue Marcellin Albert
Ville
34800 Nébian
Département
Hérault
Tarif
11 11 11

Nébian

SOIRÉE DÉGUSTATION VIN & CONCERT

Avenue Marcellin Albert Nébian Hérault

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concert en extérieur et dégustation de vins
Dégustation de vins de la Cave Vilavigne.

20h30 Concert Pop Rock du groupe Oliver Pop.

Une paëlla concoctée par Ariba Paella sous réservation.   .

Avenue Marcellin Albert Nébian 34800 Hérault Occitanie   nebian@vilavigne.fr

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English :

Outdoor Concert and Wine Tasting

L’événement SOIRÉE DÉGUSTATION VIN & CONCERT Nébian a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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