AGENDA · Nébian
SOIRÉE DÉGUSTATION VIN & CONCERT Nébian
samedi 18 juillet 2026 · Nébian
Informations pratiques
Nébian
SOIRÉE DÉGUSTATION VIN & CONCERT
Avenue Marcellin Albert Nébian Hérault
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert en extérieur et dégustation de vins
Dégustation de vins de la Cave Vilavigne.
20h30 Concert Pop Rock du groupe Oliver Pop.
Une paëlla concoctée par Ariba Paella sous réservation. .
Avenue Marcellin Albert Nébian 34800 Hérault Occitanie nebian@vilavigne.fr
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English :
Outdoor Concert and Wine Tasting
L’événement SOIRÉE DÉGUSTATION VIN & CONCERT Nébian a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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