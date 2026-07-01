Informations pratiques

Nébian

SOIRÉE DÉGUSTATION VIN & CONCERT

Avenue Marcellin Albert Nébian Hérault

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert en extérieur et dégustation de vins

Dégustation de vins de la Cave Vilavigne.

20h30 Concert Pop Rock du groupe Oliver Pop.

Une paëlla concoctée par Ariba Paella sous réservation. .

Avenue Marcellin Albert Nébian 34800 Hérault Occitanie nebian@vilavigne.fr

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English :

Outdoor Concert and Wine Tasting

L’événement SOIRÉE DÉGUSTATION VIN & CONCERT Nébian a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS