Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Soirée d’exception dans le cadre de la Fête de la Nature Le Safran et Ses Déclinaisons. Venez découvrir les secrets de cette plante aux mille vertus avant de déguster ses déclinaisons possibles.

Inscription auprès de La Maison des Trois Rivières. 20 .

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Exceptional evening as part of the Fête de la Nature: Saffron and its Declinations

L’événement Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN