Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons Cloyes-les-Trois-Rivières
Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons Cloyes-les-Trois-Rivières jeudi 21 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons
Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Soirée d’exception dans le cadre de la Fête de la Nature Le Safran et Ses Déclinaisons. Venez découvrir les secrets de cette plante aux mille vertus avant de déguster ses déclinaisons possibles.
Inscription auprès de La Maison des Trois Rivières. 20 .
Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
Exceptional evening as part of the Fête de la Nature: Saffron and its Declinations
L’événement Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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