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Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons Cloyes-les-Trois-Rivières jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Gîte du Prieuré d’Yron

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Soirée d’exception dans le cadre de la Fête de la Nature Le Safran et Ses Déclinaisons. Venez découvrir les secrets de cette plante aux mille vertus avant de déguster ses déclinaisons possibles.
Inscription auprès de La Maison des Trois Rivières. 20  .

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 

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English :

Exceptional evening as part of the Fête de la Nature: Saffron and its Declinations

L’événement Soirée d’exception Le Safran et Ses Déclinaisons Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN

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