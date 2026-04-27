La Chapelle-Saint-Luc

Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 01:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Groupe festif Pop Rock composé de 4 artistes musiciens pour animer votre soirée…

Ambiance sympathique et bonne humeur assurée…



Tout pour vous faire passer une excellente soirée !



Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles. .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

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English :

L’événement Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne