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Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc

Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc

Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc samedi 23 mai 2026.

Adresse : Le Sarrail

Ville : 10600 La Chapelle-Saint-Luc

Département : Aube

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Chapelle-Saint-Luc

Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 01:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Groupe festif Pop Rock composé de 4 artistes musiciens pour animer votre soirée…
Ambiance sympathique et bonne humeur assurée…

Tout pour vous faire passer une excellente soirée !

Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.   .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40  contact@lesarrail.fr

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English :

L’événement Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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