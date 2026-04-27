Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc
Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc samedi 23 mai 2026.
La Chapelle-Saint-Luc
Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 01:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Groupe festif Pop Rock composé de 4 artistes musiciens pour animer votre soirée…
Ambiance sympathique et bonne humeur assurée…
Tout pour vous faire passer une excellente soirée !
Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles. .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
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English :
L’événement Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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