Soirée Disability Studies, perspectives internationales Maison Heinrich Heine Paris

Longtemps considéré comme une anomalie individuelle relevant de la

seule médecine, le handicap a été redéfini dès les années 1970 avec les

mouvements pour les droits des personnes handicapées comme une réalité

sociale et culturelle. Dans le sillage de ces mouvements, les Disability Studies

(études du handicap) se sont imposées comme un champ de recherche

interdisciplinaire et international. Cette rencontre proposera un regard

croisé sur le développement et les spécificités des Disability Studies en France, en Allemagne et dans le champ anglophone.

Une traduction en Langue des Signes Française sera assurée.

Cette table-ronde sera précédée à 16h d’un atelier d’initiation au braille (inscription obligatoire à info@maison-heinrich-heine.org), suivie d’une lecture de la pièce de théâtre Atelier d’aveugles de Lucien Descaves par des braillistes et non braillistes à 18h.

Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap de la Mairie du 14e arrondissement.

Table ronde: longtemps considéré comme une anomalie individuelle relevant de la seule médecine, le handicap a été redéfini dès les années 1970 avec les mouvements pour les droits des personnes handicapées comme une réalité sociale et culturelle.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h30 à 19h30

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée (nombre de places limité)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/les-disability-studies-perspectives-internationales/ https://www.facebook.com/events/965031436075865 https://www.facebook.com/events/965031436075865



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