Soirée Disco, Patinoire Elena Issatchenko CMz, Charleville-Mézières

Soirée Disco Samedi 2 mai, 20h30 Patinoire Elena Issatchenko CMz Ardennes

Tarif unique 10 € (location patins 2,75 €)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:45:00+02:00

DJ – concours du meilleur déguisement – photo booth

Patinoire Elena Issatchenko CMz Promenade de la Warenne Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ardenne-metropole.fr/ »}]

Samedi 2 mai de 20h30 à 23h45 à la patinoire Elena Issatchenko – Charleville-Mézières

Ardenne Métropole