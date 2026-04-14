Soirée Disco, Patinoire Elena Issatchenko CMz, Charleville-Mézières
Soirée Disco, Patinoire Elena Issatchenko CMz, Charleville-Mézières samedi 2 mai 2026.
Soirée Disco Samedi 2 mai, 20h30 Patinoire Elena Issatchenko CMz Ardennes
Tarif unique 10 € (location patins 2,75 €)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:45:00+02:00
Fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:45:00+02:00
DJ – concours du meilleur déguisement – photo booth
Patinoire Elena Issatchenko CMz Promenade de la Warenne Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ardenne-metropole.fr/ »}]
Samedi 2 mai de 20h30 à 23h45 à la patinoire Elena Issatchenko – Charleville-Mézières
Ardenne Métropole
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