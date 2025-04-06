Informations pratiques

Rouen

Soirée DJ set Mocktails

place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Face à la cathédrale, laissez-vous tenter par une expérience sensorielle unique où la haute mixologie rencontre la culture clubbing.

Sous le chapiteau place de la Cathédrale, venez savourer des créations sans alcool tout en vibrant au rythme d’un DJ set pointu et hypnotique Will Tyler qui remixe les tubes des années 80-90-2000’s.

Vous assisterez aussi à des démonstrations de mocktails par un mixologue.

Une ambiance festive, des rythmes entraînants et des saveurs audacieuses à partager.

Inclus entrée + 1 mocktail

En supplément à régler au moment de la réservation + 2 € vestiaire

En supplément à régler sur place 7 € le mocktail

Fin de la soirée à minuit

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

place de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Soirée DJ set Mocktails

L’événement Soirée DJ set Mocktails Rouen a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Rouen tourisme