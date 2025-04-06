Soirée DJ set Mocktails Rouen
samedi 10 octobre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Soirée DJ set Mocktails
place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Face à la cathédrale, laissez-vous tenter par une expérience sensorielle unique où la haute mixologie rencontre la culture clubbing.
Sous le chapiteau place de la Cathédrale, venez savourer des créations sans alcool tout en vibrant au rythme d’un DJ set pointu et hypnotique Will Tyler qui remixe les tubes des années 80-90-2000’s.
Vous assisterez aussi à des démonstrations de mocktails par un mixologue.
Une ambiance festive, des rythmes entraînants et des saveurs audacieuses à partager.
Inclus entrée + 1 mocktail
En supplément à régler au moment de la réservation + 2 € vestiaire
En supplément à régler sur place 7 € le mocktail
Fin de la soirée à minuit
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
place de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée DJ set Mocktails
L’événement Soirée DJ set Mocktails Rouen a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Missions 1210 l’aventure immersive Rouen 16 août 2026
- La côte Sainte-Catherine, quelle Histoire ! Rouen 16 août 2026
- Déjeuner Croisière sur la Seine Rouen 16 août 2026
- Initiation à la voile, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen 16 août 2026
- Un dimanche entre villes et campagne Rouen 16 août 2026