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AGENDA · Rouen

Soirée DJ set Mocktails Rouen

samedi 10 octobre 2026 · Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
place de la cathédrale
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Soirée DJ set Mocktails

place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Face à la cathédrale, laissez-vous tenter par une expérience sensorielle unique où la haute mixologie rencontre la culture clubbing.

Sous le chapiteau place de la Cathédrale, venez savourer des créations sans alcool tout en vibrant au rythme d’un DJ set pointu et hypnotique Will Tyler qui remixe les tubes des années 80-90-2000’s.

Vous assisterez aussi à des démonstrations de mocktails par un mixologue.

Une ambiance festive, des rythmes entraînants et des saveurs audacieuses à partager.

Inclus entrée + 1 mocktail

En supplément à régler au moment de la réservation + 2 € vestiaire
En supplément à régler sur place 7 € le mocktail

Fin de la soirée à minuit

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération   .

place de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40  accueil@rouentourisme.com

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English : Soirée DJ set Mocktails

L’événement Soirée DJ set Mocktails Rouen a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Rouen tourisme

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